انطلاق مسيرة أربعينية الإمام الحسين في بعلبك

أحيا "​حزب الله​" أربعينية الإمام الحسين بمسيرة حاشدة تحت شعار: "موكب الأحزان"، انطلقت التاسعة صباحا من مدخل ​بعلبك​ الجنوبي، يتقدمها النائب انور جمعة، رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، رئيس ​اتحاد بلديات بعلبك​ الدكتور ​حمد حسن​، ورؤساء بلديات قرى المنطقة، وفعاليات اختيارية وسياسية ودينية واجتماعية، مسؤول ​منطقة البقاع​ في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، القطاعات التنظيمية في الحزب، وفرق "اللطميات" وحملة الرايات.

ووصلت طلائع المسيرة "الحسينية" إلى ​مقام السيدة خولة​، الذي تقاطرت المواكب إليها طوال الليل الفائت.

وبعد انتهاء المراسم، واستكمال وصول الوفود من مختلف المناطق اللبنانية، سيلقي ألامين العام ل "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ كلمة عبر الشاشة حوالى الساعة 11 في ختام المراسم.

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