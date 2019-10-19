تعمل فرق الاشغال العامة في بلدية ​العباسية​ ومنذ ساعات الفجر على ازالة ما تبقى من اطارات مشتعلة وعوائق كان استعملها المحتجون على طريق ​القاسمية​ صور - محلة مفرق العباسية بواسطة آليات حيث عادت ​حركة المرور​ الى طبيعتها وبالاتجاهين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ازالة العوائق والاطارات على طريق القاسمية صور وعودة حركة المرور الى طبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.