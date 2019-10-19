النشرة: اشكالات بين المتظاهرين وبعض المسلحين في صور والنبطية

انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض المسلحين وهم يتهجمون على المتظاهرين في عدة مناطق في صور و​النبطية​. وحسب بعض المعلومات الصحافية، فإن هؤلاء المسلحين يتبعون ل​حركة أمل​.

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