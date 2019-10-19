اوتوستراد العقيبة الصفرا مقفل بالاطارات المشتعلة والاتربة

اوتوستراد ​العقيبة​ - ​الصفرا​ مازال مقفلا امام السيارت وبعدما كانت تسده الاتربة والسيارات عمد منذ قليل بعض المواطنين الى إعادة إشعال الاطارات المطاطية.

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