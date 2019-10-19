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قطع أوتوستراد سن الفيل واقفال اوتوستراد جل الديب وانطلياس بالاتجاهين

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عمد المتظاهرون الى قطع الطريق مجددا عند سنتر حبيب في محاذاة الـfree way في منطقة ​سن الفيل​، بعد قطع الطريق على تقاطع غاليري الإتحاد.

كما عمد آخرون الى وضع مستوعبات ​النفايات​ على الطريق في محاذاة ميرنا الشالوحي لإقفالها تمهيدا لإقفال تقاطع الصالومي.

كذلك اقفل محتجون اوتوستراد ​جل الديب​ و​انطلياس​ على المسلكين بالسيارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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