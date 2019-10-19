قطع أوتوستراد سن الفيل واقفال اوتوستراد جل الديب وانطلياس بالاتجاهين

عمد المتظاهرون الى قطع الطريق مجددا عند سنتر حبيب في محاذاة الـfree way في منطقة ​سن الفيل​، بعد قطع الطريق على تقاطع غاليري الإتحاد.

كما عمد آخرون الى وضع مستوعبات ​النفايات​ على الطريق في محاذاة ميرنا الشالوحي لإقفالها تمهيدا لإقفال تقاطع الصالومي.

كذلك اقفل محتجون اوتوستراد ​جل الديب​ و​انطلياس​ على المسلكين بالسيارات.