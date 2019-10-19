قطع أوتوستراد سن الفيل واقفال اوتوستراد جل الديب وانطلياس بالاتجاهين

عمد المتظاهرون الى قطع الطريق مجددا عند سنتر حبيب في محاذاة الـfree way في منطقة سن الفيل، بعد قطع الطريق على تقاطع غاليري الإتحاد.
كما عمد آخرون الى وضع مستوعبات النفايات على الطريق في محاذاة ميرنا الشالوحي لإقفالها تمهيدا لإقفال تقاطع الصالومي.
كذلك اقفل محتجون اوتوستراد جل الديب وانطلياس على المسلكين بالسيارات.
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