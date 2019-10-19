النشرة: محتجون أقدموا على قطع طريق الخيام مرجعيون بالعوائق الحديدية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن "محتجين أقدموا على ​قطع طريق​ ​الخيام​ ​مرجعيون​ بالعوائق الحديدية والحجارة عند مثلث الخيام"، مشيرا الى أن "​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ انتشرا عند مثلث الخيم وسوق الخان بهدف الحفاظ على الأمن والهدوء".

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