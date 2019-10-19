ريا الحسن: معظم الذين تم احتجازهم سيتم اخلاء سبيلهم بسند اقامة

اشارت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي الى انها "اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز وأبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمدا على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة".

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