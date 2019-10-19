جونسون: اتفاق بريكست طريقة جديدة للمضي قدمًا لبريطانيا والاتحاد









اسماء السيد - لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت عند افتتاح جلسة تاريخية للبرلمان، أن اتفاق بريكست يشكل "طريقة جديدة للمضي قدماً" بالنسبة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن أي تأجيل جديد سيكون "غير مجد ومكلفًا ومدمرًا".

أشاد جونسون بـ"اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا"، داعيًا النواب إلى "التجمّع وجمع البلاد" وتبني الاتفاق. ووصف التصويت المرتقب السبت بأنه "فرصة تاريخية (...) لتحقيق بريكست" و"السماح للبلاد بالمضي قدمًا".

بذل جونسون جهودًا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس العموم، 230 صوتًا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عامًا من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

