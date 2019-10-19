اسماء السيد - لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت عند افتتاح جلسة تاريخية للبرلمان، أن اتفاق بريكست يشكل "طريقة جديدة للمضي قدماً" بالنسبة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن أي تأجيل جديد سيكون "غير مجد ومكلفًا ومدمرًا".
أشاد جونسون بـ"اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا"، داعيًا النواب إلى "التجمّع وجمع البلاد" وتبني الاتفاق. ووصف التصويت المرتقب السبت بأنه "فرصة تاريخية (...) لتحقيق بريكست" و"السماح للبلاد بالمضي قدمًا".
بذل جونسون جهودًا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.
وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس العموم، 230 صوتًا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عامًا من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: اتفاق بريكست طريقة جديدة للمضي قدمًا لبريطانيا والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.