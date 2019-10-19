طقس السبت.. سحب مخفضة مع قطرات مطرية في الأطلس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل وسهول المحيط الاطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة السايس وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مرتفعات الاطلس والمنطقة الشرقية. وستصبح الاجواء خلال الليلة المقبلة غائمة في معظم الاوقات فوق اقصى الشمال الغربي للبلاد مع نزول أمطار خفيفة أو زخات مطرية متفرقة، فيما سيكون الطقس صافيا الى قليل السحب بباقي جهات المملكة. وستهب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من الشمال بالاقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي واحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد ، بينما ستهب معتدلة الى أحيانا قوية شيئا ما من القطاع الغربي او الشمال بباقي المناطق الاخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 18و24 درجة بكل من اللوكوس والغرب والجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الجنوبية ، وستكون مابين 11 و18 درجة بباقي الجهات الاخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الاطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وغرب الاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و35 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي ووباقي الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.