تركيا والقوات الكردية تتبادلان التهم بانتهاك وقف إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبادلت تركيا والقوات الكردية في شمالي سورية، اليوم السبت، الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار.

واتهمت تركيا، اليوم، القوات الكردية بانتهاك اتفاق قضى بتعليق هجومها في شمالي سورية على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من منطقة محاذية لحدودها.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن "القوات المسلحة التركية تلتزم تماما بالاتفاق" الذي تم التوصل إليه، الخميس، مع الولايات المتحدة، مضيفة أنه "على الرغم من ذلك، نفذ الإرهابيون في المجمل 14 هجومًا في الساعات الـ36 الماضية".

في المقابل، قالت القوات الكردية السورية إن تركيا فشلت في الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، ورفضت رفع الحصار الذي فرضته على بلدة حدودية رئيسية في شمالي شرقي سورية بعد 30 ساعة من سريان الهدنة.

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ودعت "قوات سورية الديمقراطية، اليوم، نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الذي تفاوض على الاتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتحمل مسؤولية فرض وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وكان قد بدأ وقف إطلاق النار بداية صعبة، مع قتال متقطع وقصف حول بلدة رأس العين يوم الجمعة. المدينة الحدودية هي اختبار للاتفاق الذي تطلب فيها تركيا من المقاتلين الأكراد إخلاء المنطقة الحدودية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا يمنعون قافلة طبية من الوصول إلى رأس العين منذ يوم الجمعة.