روسيا تتعهد بالرد على نشر "الناتو" قواعد عسكرية قرب حدودها

هددت روسيا بالرد على مساعي حلف شمال الأطلسي (ناتو) لنشر قواعد عسكرية قرب حدود البلاد.



وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف -في مقابلة مع صحيفة "أخبار المساء" الصربية، عشية زيارته لبلجراد-، إن رغبة حلف الناتو في نشر قواعد في الجوار المباشر لبلاده لا يمكن أن تكون إيجابية.

وأضاف ميدفيديف"لا أحد ينكر أن لروسيا مصالح خاصة بها تتعلق بضمان أمنها، ونحن دولة كبيرة.. نحن دولة نووية ورغبة حلف الناتو في نشر قواعد في جوارنا المباشر لا يمكن أن تملأ مشاعرنا بالإيجابية.. وقد رددنا على ذلك دائما، وسنرد سياسيا وعسكريا".

وأشار إلى أن جميع المحاولات الرامية لجذب دول ذات تناقضات داخلية إلى حلف الناتو "خطيرة للغاية".

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وكشف عن محاولات عديدة لجذب هذه الدول التي تحمل من التناقضات مايشكل خطراً على الحلف، مشيراً إلى أن هنالك حديث عن ضم البوسنة والهرسك وصربيا ودول أخرى.

وزاد" يمكننا أيضا تسمية دول أخرى.. ماذا يحدث في جورجيا؟ ما الذي يحدث لأوكرانيا؟ هذه الدول ليست في وضع بسيط للغاية".

وتابع ميدفيديف بالقول، إن مثل هذه الأعمال من وجهة نظره "تتعارض مع معاهدة إنشاء حلف الناتو نفسه، كما أنها محفوفة بعواقب وخيمة للغاية.. لذلك، يجب على الدول التي ترغب بالانضمام للناتو التفكير مئة مرة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات".

يذكر أن حلف الناتو دخل مرحلة التوسيع على نطاق شاسع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفيتي السابق وحلف وارسو.

وشهدت الفترة بين أعوام 1999 و2009 انضمام جميع الدول الأعضاء سابقاً في الحلف الشرقي تقريباً، إلى الناتو.. باستثناء الجمهوريات الأربع في يوغوسلافيا السابقة - صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، ومقدونيا، التي صارت الآن تحمل اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية"- بالإضافة إلى دول البلطيق الثلاث، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.