ماذا يحدث في لبنان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي لتوفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة، ما أدى لاشتعال غضب الشارع اللبناني، وخروج المتظاهرين للشوارع، مرددين "الشعب يريد إسقاط النظام". وزير الاتصالات اللبناني أعلن سحب القرار، ولكن لم تهدأ الاحتجاجات؛ إذ أقدم المحتجون على إشعال الإطارات في أنحاء بيروت وقطعوا طرق المطار والطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي اللبناني. قررت الحكومة إلغاء جلسة مجلس الوزراء، ووجه رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة إلى اللبنانيين ومنح الحكومة مهلة 72 ساعة لإيجاد حل للأزمة ترضي الجميع.

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