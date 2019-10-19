- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 19 أكتوبر 2019
أردوغان
الخليج 365 ـ متابعات
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ما يحدث مع اردوغان أو " الحالة الأردوغانيه" يجب أن تكون عبرة لكل من يحاول إلحاق الضرر بالمملكة.
وأضاف الزعتر، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: حاول أردوغان تشويه صورة السعودية وكان يأمل أن يكون هناك ضغط على المملكة، فسقط في شر أعماله.
وتابع: تعيش تركيا عزلة، وازمة اقتصادية، وإهانة لم تحصل لرئيس دولة من قبل.
وأردف: ترامب قال لا أريد أن أدمر اقتصاد بلادي عندما كان الأمر يتعلق بـالسعودية، وعندما تعلق الأمر بـتركيا هدد بتدمير الاقتصاد التركي، لأنه يدرك حجم وثقل ومكانة الرياض في الاقتصاد العالمي، ويدرك انعدام التأثير التركي في الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعتر: ما يحدث مع أردوغان عبرة لمن يريد إلحاق الضرر بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.