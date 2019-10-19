الزعتر: ما يحدث مع أردوغان عبرة لمن يريد إلحاق الضرر بالسعودية

السبت 19 أكتوبر 2019

أردوغان

الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ما يحدث مع اردوغان أو " الحالة الأردوغانيه" يجب أن تكون عبرة لكل من يحاول إلحاق الضرر بالمملكة.



وأضاف الزعتر، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: حاول أردوغان تشويه صورة السعودية وكان يأمل أن يكون هناك ضغط على المملكة، فسقط في شر أعماله.

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وتابع: تعيش تركيا عزلة، وازمة اقتصادية، وإهانة لم تحصل لرئيس دولة من قبل.

وأردف: ترامب قال لا أريد أن أدمر اقتصاد بلادي عندما كان الأمر يتعلق بـالسعودية، وعندما تعلق الأمر بـتركيا هدد بتدمير الاقتصاد التركي، لأنه يدرك حجم وثقل ومكانة الرياض في الاقتصاد العالمي، ويدرك انعدام التأثير التركي في الاقتصاد العالمي.