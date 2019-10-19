حسن نصرالله يتنصل من الأزمة الاقتصادية ويتهم المسؤولين

السبت 19 أكتوبر 2019 حسن نصرالله بيروت - الخليج 365 تنصل زعيم حزب الله اللباني، حسن نصرالله، من الأزمة الاقتصادية وأرجعها إلى 20 سنة.

جاء ذلك خلال كلمة لزعيم حزب الله حسن نصر الله في مناسبة دينية. Advertisements واتهم نصر الله المسؤولين بإلقاء التبعات على بعضهم، وتحدث زعيم حزب الله يتحدث عن تظاهرات لبنان الجماهيرية كما اتهم صرالله بعض القيادات السياسية باستغلال الظروف والتخلي عن المسؤولية. واتهم نصر الله قيادات كانت في حكومات سابقة بركوب موجة التظاهرات ومحاربة الفساد. وحمل نصر الله حكومات الـ 30 عاماً السابقة مسؤولية ما يجري.

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