شكرا لقرائتكم قسد: الجيش التركي يخرق الهدنة ويحاصر الجرحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت قوات سوريا الديمقراطية السبت الجيش التركي بخرق الهدنة، مؤكدة أن القوات التركية والفصائل المدعومة من أنقرة غير ملتزمة بوقف إطلاق النار. وطالبت واشنطن بالضغط لفتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى من رأس العين.

وأوضحت في بيان أنها "وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين الدولة التركية الذي تم بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية المتحدة يوم ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر والتزمت به بدءاً من الساعة (٢٢،٠٠)، إلا أن الجانب التركي استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار".

كما أضافت أن القوات التركية لم تسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين/رغم مضي أكثر من ٣٠ ساعة على سريان وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، حملت واشنطن مسؤولية إلزام تركيا بتطبيق الاتفاق، معتبرة أن مسؤولية إلزام تركيا بتطبيق الاتفاق وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين، تقع على عاتق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو اللذين أبرما الاتفاق مع الجانب التركي.

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كما أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنه رغم التواصل المستمر مع الجانب الأميركي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة، إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس.

جرحى في شمال سوريا(18 أكتوبر - فرانس برس)

جرحى لا يمكن الوصول إليهم

من جهته، أكد الهلال الأحمر الكردي أن الجيش التركي والفصائل الموالية له تمنع الفرق الطبية وسيارات الإسعاف من دخول المدينة لإجلاء المصابين والجرحى، مطالبا بضرورة فتح ممر إنساني بإشراف دولي تفاديًا لحدوث أزمة إنسانية داخل المدينة.

كما أوضح متحدث باسم الهلال الأحمر الكردي لـ"العربية" وجود جرحى مدنيين عالقين في رأس العين لا يمكن الوصول إليهم، مطالبا بفتح ممر إنساني لإجلاء المصابين، مضيفاً أن بعض الجرحى فارقوا الحياة لعدم القدرة للوصول إليهم.

إسقاط طائرة في تل أبيض

على صعيد آخر، أفادت مراسلة العربية بأن قوات سوريا الديمقراطية أسقطت الجمعة طائرة تركية في تل أبيض.