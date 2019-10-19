شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور: الصوب الزراعية أهم مشروعات الأمن الغذائى خلال 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بخطة التنمية الشاملة للدولة فى مجال الأمن الغذائى، وحرصها على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال مشروع الصوب الزراعية بمرحلتيه الأولى والثانية، لافتاً إلى أنه يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويساهم فى زيادة حجم المنتجات الزراعية بمصر، وتوفير المياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

وقال مشهور، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن التوسع فى الصوب الزراعية كان ضرورة خلال هذه الفترة، لاسيما مع الزيادة السكانية المُطردة، ومحدودية الرقعة الزراعية وموارد المياه، مشيراً إلى أن المشروع يعد مصدرا اقتصاديا كبيرا لمصر، حيث يضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتى يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، من خلال هذا المشروع يمكن إنتاج محاصيل فى غير موسمها الطبيعى وكذلك إنتاج أصناف جديدة بجوده عالية.

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وأضاف مشهور أن الصوب الزراعية تساعد على خلق مجتمعات زراعية حديثة عندما نخرج بها من الوادى الضيق إلى الأراضى الصحراوية، لافتاً إلى أنه من أهم مشروعات الأمن الغذائى خلال الخمسين عاما الأخيرة.

ولفت مشهور إلى أن إنتاج الصوب يتمتع بمواصفات صحية عالمية صالحة للتصدير لكل دول العالم مع الخلو التام من متبقيات المبيدات، مما سينعكس على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليا.