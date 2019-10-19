شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. الرئيس التركى يواصل اعتقال المعارضين للعدوان على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، أن القوات التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، قامت باعتقال 34 تركيًا، لاحتجاجهم ضد عدوان بلادهم على الأراضي السورية، من خلال منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرت السلطات التركية، في انتهاكاتها واعتقلت مئات المواطنين الأتراك بدعوى تأييدهم لجماعة إرهابية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال منشوراتهم المتعلقة بانتقاد العدوان التركي شمال سوريا.

واقتحمت شرطة العمليات الخاصة منازل هؤلاء الأشخاص واعتقلت الكثير منهم، بحجة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بخصوص الأمن العام للدولة، وذلك على مدار اليوم في جميع انحاء البلاد.

Advertisements

يأتي ذلك ضمن الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام التركي ضد شعبه، واعتقاله للآلاف من الأتراك إلى جانب استعانة قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوات مرتزقة في قتل المدنيين السوريين العزل والأطفال.