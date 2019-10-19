الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابًا فلسطينيًا ويستهدف الصيادين في غزة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب، وأظهر تقرير حقوقي أن 85 % من الصيادين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب، وأظهر تقرير حقوقي أن 85 % من الصيادين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

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