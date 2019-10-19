قيس سعيد يتلقى أول دعوة لزيارة خارج تونس

تلقى الرئيس التونسي الجديد، الدكتور قيس سعيد، أول دعوة للزيارة خارج بلاده، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وجهت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة الدعوة للرئيس التونسي، قيس سعيد، كضيف عزيز على "مسيرات العودة". وذلك بحسب وكالة "دنيا الوطن".

وتقدمت "الهيئة الفلسطينية إلى الأشقاء في تونس الخضراء وللدكتور قيس سعيد، بخالص التهنئة بنجاح العرس الديمقراطي، المتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

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وحيت هيئة "مسيرات العودة" المواقف العروبية للرئيس التونسي الجديد المنتخب، وخاصة موقفه المتقدم والمعلن من "التطبيع مع إسرائيل" ووصفه التطبيع بـ"خيانة عظمى".

ودعت الهيئة في بيانها الختامي للجمعة الـ 79 لمسيرة العودة وكسر الحصار، أمس الجمعة، والتي كانت بعنوان (لا للتطبيع) المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع

غزة.

وحذرت هيئة مسيرات العودة، من سوء الأوضاع المعيشية بقطاع غزة، جراء استمرار الحصار يوماً بعد يوم.

وأضافت الهيئة الفلسطينية في بيانها، أمس الجمعة:

التطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة صريحة لكل شهداء ثورتنا وأمتنا العربية والإسلامية، وهو بمثابة قبول بالباطل وبالرواية الصهيونية ومس بالثوابت الوطنية وحتى المصالح العربية.

سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا، مساء أول أمس الخميس، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.