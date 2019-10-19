قسد: نطالب واشنطن بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

دعت "قوات سوريا الديمقراطية"واشنطن إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الجانب التركي والضغط على أنقرة لفتح ممر إنساني، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في البيان الصادر من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على عملية وقف إطلاق النار بينها وبين الدولة التركيا التي تمت بوساطة من الولايات الامريكية المتحدة يوم 17 أكتوبر .

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و أضافت أنها قد التزمت بوقف إطلاق النار بدءاً من الساعة (22:00)، إلا أن الجانب التركي استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار.



وقالت أن نائب الرئيس الأمريكي السيد مايك

بنس ووزير الخارجية السيد مايك بومبيو اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي يقع على عاتقهم مسؤولية إلزام تركيا على تنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي.

وأنها قد تعهدت بالالتزام بوقف إطلاق النار ومازلنا نلتزم به لكن في الوقت ذاته نطالب الجانب الأمريكي للتقيد والالتزام به أيضاً والضغط على الجانب التركي لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة.