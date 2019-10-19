الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بقصر الإليزيه، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وحرص ماكرون على اصطحاب البابا تواضروس فور نزوله من السيارة التي كانت تقله، إلى داخل القصر.
وعن أحوال الأقباط أشار البابا تواضروس إلى أن هناك العديد
وعلى صعيد التعليم ركز البابا على أن هناك اهتمامًا بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى، معربًا عن أمله في أن تسهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.
وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر حيث أكد البابا تواضروس أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية مازال طويلًا، قطعت منه بعض الخطوات.
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