مقتل 12 شخصًا جراء انهيار سد في روسيا

قضى 12 شخصًا جراء انهيار سد للمياه بإقليم كراسنويارسك بسيبيريا شرق روسيا، حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ:" تم تأكيد مقتل 12 شخصا".
هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 10 وفقدان 15 شخصا.
ووفقا للمعطيات الأولية فإن سبب انهيار الممرات المائية في السد يعود إلى تآكل جسم السد وتغير شكله.
ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، وقعت كارثة انهيار السد عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت، في محيط قرية ششتينكينو، بمقاطعة كوراغنسكي في إقليم كراسنويارسك على نهر سيبا، ونتيجة لذلك غمرت مياه السد المنهار مساكن العمال القريبة منه وأدت إلى مقتل عدد منهم.
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