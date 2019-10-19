كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم علي المسجد الأفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الذي وقع داخل أحد المساجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان والذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وجرح العشرات.

صرح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك يوم الجمعة بانه "يجب محاسبة المسئولين عن هذا الهجوم ".

وقال مسؤول أفغاني إنه قتل 62 شخصًا على الأقل في انفجار المسجد في إقليم نانجارهار الشرقي نتيجة لانهيار السقف عندما أطلق مسلحون قذيفة هاون على سطحه.

وصرح دوجاريك إن الأمين العام "يعرب عن خالص اسفه وتعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين". واضاف "اكرر تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان".

Advertisements

يقول عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، إنه اصيب 36 آخرين في الهجوم الذي وقع في منطقة حسكامينا مضيفا انه كان هناك أطفال بين القتلى والجرحى.

وقع الهجوم بينما تجمع عشرات الأشخاص داخل المسجد لحضور صلاة الجمعة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، لكن كلا من طالبان وجماعة الدولة الإسلامية ينشطان في شرق أفغانستان، وخاصة مقاطعة نانغارهار.

يوم الخميس، ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه قتل أكثر من 2500 مدني وجرح أكثر من 5600 في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

