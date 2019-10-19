كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في شارع الخمسين ومدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر يمنية، أن مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، استهدفت مواقع القوات المشتركة في أطراف مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

ويأتي هذا في إطار إنتهاكاتها الواسعة التي تقوم بها في محافظة الحديدة وقصفت المليشيات الحوثية التحصينات التي تتمركز بها القوات المشتركة في محيط مدينة الحديدة ،مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وضاربة بكل الأتفاقيات المتظمنة الوقف الكامل لاطلاق النار عرض الحائط.

وقال مصدر عسكري أن العناصر الحوثية وفرق القناصة أطلقت وأبلاً من النيران بشكل متقطع من الأسلحة القناصة ،مستهدفةً مواقع القوات المشتركة التي ترابط في شارع الخمسين .

ومن جهته أخرى وتحديداً بمدينة الصالح، تعرضت مواقع القوات المشتركة لقصف بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة المتوسطة وتسجل المليشيات يوماً بعد أخر معدلات أنتهاك وقصف وخروقات متتالية، مواصلةً بذلك نقض ألاتفاقيات، ومهددة كل الاتفاقيات المبرمة من قبل جناحها السياسي، الذي تنصل وتهرب وفشل في السيطرة على الجناح المسلح للمليشيات الحوثية.

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هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.