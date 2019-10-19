كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء لبنان يلقي باللوم على الحكومة في الأزمة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى رئيس الوزراء اللبناني لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للتوصل إلى حلول "مقنعة" للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسرعة، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها.

انطلقت الاحتجاجات في اليوم السابق عندما أعلنت الحكومة عن قائمة من الضرائب المقترحة الجديدة، بما في ذلك رسم شهري قدره 6 دولارات لاستخدام المكالمات الصوتية لتطبيق واتس اب. أشعلت هذه الإجراءات شرارة غضب شديد منذ فترة طويلة ضد كبار القادة بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء وصولا إلى العديد من الشخصيات الحزبية التي يلومها الكثيرون لعقود من الفساد وسوء الإدارة.

تم حشد مئات المحتجين المشاكسين أمام مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري أثناء إلقائه خطابا للأمة مساء الجمعة، حيث ألقى باللوم على السياسيين في حكومة الوحدة الوطنية لإعاقة أجندة الإصلاح في كل منعطف. يسيطر على الحكومة خصومه وحزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤها.

وقال الحريري إنه يتفهم "ألم" الشعب وغضبه من أداء حكومته وقال "إن الوقت ينفد".

وأوضح إنه يمنح الحكومة 72 ساعة للتوصل إلى قرارات "واضحة وحاسمة ونهائية" فيما يتعلق بإصلاحاته الهيكلية المقترحة لإصلاح الاقتصاد المتعثر. يبدو أن الحريري يشير إلى أنه سيستقيل إذا لم يحدث ذلك لكنه لم يصرح بذلك.

بعد وقت قصير من كلمته، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين خارج مكتبه، مما أدى إلى مواجهات بين الشرطة والشبان في ميدان بوسط المدينة. انفصلت مجموعات من مثيري الشغب عن المحتجين، وأشعلت النيران في السيارات وحطمت نوافذ المتاجر في شوارع بيروت. وسار آخرون على القصر الرئاسي في ضاحية جنوب شرق العاصمة.

الاحتجاجات، التي نظمها الآلاف في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين، هي أكبر مظاهرة شهدها لبنان منذ عام 2015. وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في بلد أصبح اقتصاده على وشك الانهيار ولديه واحدة من أعلى الديون في العالم.

وقد انضم الناس من جميع الخلفيات الدينية والسياسية إلى الاحتجاجات، وقال كثيرون إنهم سيبقون في الشوارع إلى أن تستقيل الحكومة. ظلت المسيرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من العنف ليلة الخميس وطوال يوم الجمعة، حيث أحرق الشباب المتاريس في الطرق الرئيسية في بيروت.

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مرارا وتكرارا، هتف المتظاهرون "ثورة!" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، مرددين صدى هتافات من المتظاهرين خلال ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة في عام 2011.

لقد استهدفوا كل زعيم سياسي في البلاد، بما في ذلك الرئيس ميشال عون وصهره، ووزير الخارجية جبران باسيل، فضلًا عن رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وألقوا باللوم عليهم في الفساد النظامي الذي يقولون إنه سلب موارد البلاد لعقود.

وقال لوريس عبيد، وهو متظاهر، في وسط بيروت "نحن هنا اليوم للمطالبة بحقوقنا. البلاد فاسدة والقمامة تنتشر في الشوارع وقد سئمنا كل هذا."

أغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها مع تصاعد الاحتجاجات واتساع نطاقها للوصول إلى كل مدينة ومحافظة تقريبًا. أحرق المئات من الناس إطارات السيارات على الطرق السريعة والتقاطعات في ضواحي العاصمة بيروت وفي المدن الشمالية والجنوبية، مما أدى إلى سحب غيوم من الدخان الأسود في احتجاجات متفرقة.

تم إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي بواسطة المتظاهرين الذين تقطعت بهم السبل على الركاب الذين شوهدوا في بعض الحالات وهم يجرون حقائبهم سيرًا على الأقدام للوصول إلى المطار. تم سد الطرق الرئيسية بما في ذلك نفق سالم سلام الذي يربط وسط بيروت مع المطار بأكوام من الرمال.

وأضاف عبيد "نحن هنا من أجل مستقبل أطفالنا. لا يوجد مستقبل لنا، ولا وظائف على الإطلاق، وهذا لم يعد مقبول بعد الآن. لقد حان الآن الوقت للحديث".

استمر التوتر منذ شهور، حيث بحثت الحكومة عن طرق جديدة لفرض الضرائب لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد والديون المتزايدة.

