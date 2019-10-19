كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج تدعم استخدام الشرطة للقوة قبل مسيرة كبرى ضد الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم السبت، أنها تدعم استخدام الشرطة للقوة قبل مسيرة كبرى مناهضة للحكومة كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع في المدينة التي تحكمها الصين، والتي عصفت بأشهر من الاحتجاجات العنيفة.

قالت ذلك زعيمة هونج كونج عبر موجات الأثير، وذلك بعد أسبوع من الهدوء النسبي، حيث ستختبر مسيرة كبرى يوم الأحد قوة الحركة المؤيدة للديمقراطية. وتعهد النشطاء بأنهم سيمضون قدمًا على الرغم من أن الشرطة حكمت التجمع غير القانوني.

وذكرت "لام"، أن الشرطة استخدمت القوة المناسبة في التعامل مع الاحتجاجات، وكانت ترد على عنف المتظاهرين، وسط انتقادات للتكتيكات القاسية.

في الماضي، تحدى الآلاف من الناس الشرطة ونظموا تجمعات حاشدة دون إذن، وغالبًا ما كانوا مسالمين في البداية ولكنهم أصبحوا عنيفين بعد ذلك.

كان السبب وراء الاضطرابات في هونج كونج اقتراحًا تم سحبه الآن للسماح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية، وكذلك تايوان وماكاو.

تم اعتبار قضية رجل من هونج كونج متهمًا بقتل صديقته في تايوان قبل أن يفر إلى العودة إلى المدينة كمثال على سبب الحاجة إليها.

في وقت متأخر من يوم الجمعة، كتب الرجل، شان تونغ كاي، المسجون في هونج كونج بسبب غسل الأموال، رسالة إلى "لام"، يقول فيها، إنه "سوف يسلم نفسه لتايوان بسبب تورطه المزعوم في القضية عند إطلاق سراحه، والذي قد يتم في أقرب وقت الاسبوع القادم.

وقالت "لام" في مقابلة، اليوم السبت مع محطة إذاعة وتلفزيون هونج كونج RTHK إنه كان بمثابة ارتياح لأنه قد يضع حداً للقضية.

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تم القبض على أكثر من 2600 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو.

منذ ذلك الحين، تضخمت مطالب المتظاهرين إلى أبعد من معارضة مشروع قانون تسليم المجرمين، لتتجاهل مخاوف أوسع نطاقًا من أن بكين تضعف الحريات الممنوحة عندما أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في العام 1997.

وتنفي الصين هذا الاتهام، وألقت باللوم على دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في التحريض على الاضطرابات.

تُعد الأزمة في المدينة التي تحكمها الصين هي الأسوأ منذ تسليم السلطة وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة.

رفضت الشرطة الإذن بمسيرة الأحد مشيرةً إلى مخاطر العنف والتخريب، التي ازدادت في الأسابيع الأخيرة مع قيام المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء تشبه النينجا بإحراق محطات المترو والبنوك والمحلات الصينية.

وقالت جماعة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، إن تحرك الشرطة يهدف على ما يبدو إلى إثناء الناس عن الحضور.

كانت المظاهرات يوم الجمعة هادئة، حيث شكل المتظاهرون سلسلة بشرية على طول شبكة المترو بالمدينة والعديد من أقنعة الشخصيات الكرتونية التي ترتدي في تحد لحظر تغطية الوجوه في التجمعات العامة.

ورفضت "لام" هذا الأسبوع بشكل مباشر اثنين من المطالب الأساسية الخمسة للمتظاهرين: الاقتراع العام والعفو عن المتهمين خلال المظاهرات، قائلة، إن الأخير سيكون غير قانوني وأن الأول تجاوز سلطتها.

وبدلاً من ذلك، سعت إلى تهدئة الأزمة بخطط لتحسين عرض الإسكان وتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.