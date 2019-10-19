كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

أعلن مركز أبحاث الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، السبت، أن الكويكب 162082 (1998 HL1) الذي يتراوح حجمه من 400 متر إلى 1 كم سيتقترب من الأرض في 25 تشرين الأول الحالي.
وبحسب ناسا، فإن الكويكب يقترب من الأرض على مسافة قريبة جدا في 25 أكتوبر، (في الساعة الثامنة و21 دقيقة مساء بتوقيت بغداد).
وأضافت ناسا، أن الكويكب لن يشكل الكويكب تهديداً بالنسبة للأرض، فهو سيمر على بعد يساوي 0.04 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس) عن الأرض، بحسب "سبوتنك".
وأضافت ناسا، أن الكويكب لن يشكل الكويكب تهديداً بالنسبة للأرض، فهو سيمر على بعد يساوي 0.04 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس) عن الأرض، بحسب "سبوتنك".
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