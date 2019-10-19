كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

وبحسب ناسا، فإن الكويكب يقترب من الأرض على مسافة قريبة جدا في 25 أكتوبر، (في الساعة الثامنة و21 دقيقة مساء بتوقيت بغداد).

وأضافت ناسا، أن الكويكب لن يشكل الكويكب تهديداً بالنسبة للأرض، فهو سيمر على بعد يساوي 0.04 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس) عن الأرض، بحسب "سبوتنك".

