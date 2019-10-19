الكشف عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم اليها

كشف مصدر امني، عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم اليها، مبينا ان البعض تحفظ على قرار تشكيل هذه القوات واعتبرها "حلقة زائدة".

وقال المصدر ان "قوة حفظ القانون الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة ستضم بضعة آلاف ولن تكون قوة كبيرة"، مبينا أن "القوة سوف تستخدم تطوعا جديدا، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد السريع وشرطة الطوارئ".

واضاف ان "تشكيل هذه القوة لا يعني أنه سيتم حل جهاز فض الشغب"، مشيرا الى ان "مهام القوة هو الحفاظ على المتظاهرين".

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وتابع ان "قرار تشكيل القوة لم يحظ بإجماع داخل مجلس الأمن الوطني"، موضحا ان "هناك من تحفظ على القرار واعتبره حلقة زائدة".

واعلن مكتب رئيس مكتب الوزراء عادل عبد المهدي، في 14 تشرين الاول الحالي، ان مجلس الامن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.