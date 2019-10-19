أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في العاصمة.
وقال القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "أعدت خطة أمنية خاصة بهذه المناسبة بمشاركة جميع القطعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة، تكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة".
وأضافت، أن "الخطة تميزت بمرونة وانسيابية عاليتين في الطرق، مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد، ولا بد من الإشارة إلى أن أحد أسباب نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات استباقية ناجحة وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف الزائرين".
وأضافت، أن "الخطة تميزت بمرونة وانسيابية عاليتين في الطرق، مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد، ولا بد من الإشارة إلى أن أحد أسباب نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات استباقية ناجحة وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف الزائرين".
وأشادت قيادة عمليات بغداد بـ"الوعي الأمني الذي تمتع به المواطنون وأصحاب المواكب وتعاونهم الكبير مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا الأمنية التي أصدرتها القيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد: نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.