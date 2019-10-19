أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الحياة عادت إلى طبيعتها في معظم طرقات وسط العاصمة بيروت.
وعملت قوى الأمن الداخلي وفرق التدخل في الجيش اللبناني على تفريق المتظاهرين بشكل كامل، حول مقر الحكومة اللبنانية، وفتحت عدة طرق أغلقها المحتجون، بحسب "روسيا اليوم".
من جانبه ذكر موقع "لبنان 24" أن طريق "ذوق مكايل" ما تزال مقطوعة بالإتجاهين منذ الأمس، حيث قطعت الطريق بالإطارات، كما قام بعض المحتجين بنصب الخيم وسط الطريق.
وأضاف الموقع أن طريق "الجية" ما تزال مقطوعة بالسواتر الترابية، وقام الاهالي بنصب الخيم وسط الطريق.
من جانبه ذكر موقع "لبنان 24" أن طريق "ذوق مكايل" ما تزال مقطوعة بالإتجاهين منذ الأمس، حيث قطعت الطريق بالإطارات، كما قام بعض المحتجين بنصب الخيم وسط الطريق.
وأضاف الموقع أن طريق "الجية" ما تزال مقطوعة بالسواتر الترابية، وقام الاهالي بنصب الخيم وسط الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الهدوء يعود إلى وسط بيروت ومتظاهرون ينصبون الخيم في 'ذوق مكايل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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