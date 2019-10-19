آل خليفة: الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران كافية لتدمير نصف المنامة

الموجز

تحدث وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، عن أسلحة ومتفجرات دخلت بلاده قادمة من إيران.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المنامة ضبطت أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران، "كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة".

وتابع: "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة، وهي رسالة سلام وحسن جوار".

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واستطرد بقوله: "إن لم تأت هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية".

وشن وزير الخارجية البحريني هجوما عنيفا على قطر، وقال إنها تحاول عرقلة الحل في اليمن.

وأشار إلى أن "الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا، ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه".

ورأى آل خليفة أن قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق.