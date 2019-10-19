طرقات خلدة الشويفات عاليه بحمدون الرويسات صوفر لا زالت مقطوعة

اعلنت ​غرفة التحكم المروري​ ان طرقات ​الرويسات​ صوفر، ​بحمدون​، قصر اسمهان في ​عاليه​، ​الشويفات​ وخلدة قرب افران شمسين لا تزال مقوطة من قبل المتظاهرين.

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