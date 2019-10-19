"النشرة": كافة الطرقات المؤدية من شتورا الى بعلبك سالكة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ أن "كافة الطرقات المؤدية من ​شتورا​ الى بعلبك مفتوحة". هذا وتحيي بعلبك أربعين ​الامام الحسين​ في مواكب سيراً على الأقدام من زحلة الى ​مقام السيدة خولة​ بنت الحسين بانتظار كلمة الأمين العام ل​حزب الله​ السيد حسن نصر لله امام الجموع.

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