"الجمهورية": الحريري لاحظ أن بعض التحركات الاحتجاجية غير بريئة

كشفت مصادر مطلعة على اجواء ​الاتصالات​ التي قام بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية"، انّ "الأخير بدا فيها في ضيق شديد مما بلغته الأمور"، ملاحظاً انّ "بعض التحركات الاحتجاجية التي جرت غير بريئة، طارحاً حولها الكثير من علامات الاستفهام".

ولفتت المصادر الى إنّ "موضوع الاستقالة، هو خيار مطروح لدى الحريري، انما هو آخر الدواء، اذ ما زالت هناك خيارات اخرى لديه"، من دون ان تحدّد مصادر المعلومات ما هي هذه الخيارات.

واكّدت المصادر انّ "خيار الاستقالة مرفوض بشكل قاطع لدى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لانّ البلد لا يحتمل، وانّ خطوة كهذه لا تحلّ المشكل القائم، بل تزيد الامور تعقيداً".