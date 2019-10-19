الجمهورية: الحل يقضي بموافقة التيار على احالة مشروع الموازنة للبرلمان

أشارت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات التي استؤنفت مساء امس، بعد "رسالتي" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" الى انّ "فترة الـ72 ساعة التي حدّدها الحريري، لن تأتي بمعجزة، بل اقصى ما يمكن الوصول اليه هو بلوغ حل ترقيعي، يجري التداول به، ومفاده ان يعلن ​التيار الوطني الحر​ موافقته على ان يُحال مشروع موازنة العام 2020 الى ​المجلس النيابي​ بمضمون رقمي يحدّد الواردات والنفقات، ومن دون ان يقترن المشروع بالاصلاحات، على ان تأتي سلّة الاصلاحات عبر مشاريع قوانين على حدة، تحال الى المجلس النيابي في اوقات لاحقة".

ولفتت الى إنّ "هذا الامر إن صحّ التحضير له، معناه التجاهل التام لما يحصل في الشارع، ومن شأن ذلك ان يزيده اشتعالاً، خصوصا ان مطالب المحتجين تجاوزت كل الحلول التي تضعها هذه السلطة، الى المطالبة بالتغيير الشامل، فضلاً عن أنّ اعتماد هذا الحل، سيوجّه رسالة شديدة السلبية الى المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها ​البنك الدولي​، و"سيدر" الذي تحوم اصلاً علامات استفهام عمّا اذا كان مؤتمره المقرّر في تشرين الثاني المقبل سيُعقد ام لا، وايضاً الى وكالات التصنيف، التي لا تكتفي في هذه الحالة بتخفيض تصنيف ​لبنان​ الى مرتبة ادنى، بل ليس مستبعداً ان تُسقط لبنان نهائياً وتخرجه من لوائح التصنيف نهائياً".