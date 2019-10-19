عبد المنعم يوسف: الفساد اليوم بات غير مقبول وأدعو شقير لمناظرة معي بدل اتهامي

اعتبر المدير العام السابق ل​هيئة أوجيرو​ ​عبد المنعم يوسف​ أن "​الشباب​ الذين تظاهروا في اليومين الماضيين يملكون كامل الحق للقيام بما يريدونه لأن الشعب تعب من هذه السلطة"، لافتاً إلى أنه "من المعيب ما قامت به ​القوى الامنية​ من ضرب وقمع للمتظاهرين".

وفي حديث تلفزيوني أثناء تواجده في ​ساحة رياض الصلح​، رأى يوسف أنه "حين كنت أنا في السلطة لم يكن الفساد بهذه الطريقة وأتحدى أي شخص أن يظهر هدر دولار واحد في قطاعي"، لافتاً إلى "أنني لم أخف من القضاء حينما استدعاني وذهبت مئات المرات لأنني قوي واعرف أنني لست مخطئ والقضاء أثبت براءتي". ودعا يوسف "وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ إلى مناظرة علنية بدل أن يتهمني في كل مناسبة بأنني سبب بما يحصل في الوزارة"، مشيراً إلى "أنني مستعد لمواجهة شقير وكل فريق عمله لأنني أملك كل المعلومات عن الهدر الذي يحصل اليوم".