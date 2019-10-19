علمت "​الخليج 365​" ان "مدّعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ سيطلق سراح كافة المتظاهرين الموقوفين لدى ​الأجهزة الأمنية​ دون توجيه أي تهمة لهم وذلك باستثناء من ثبت قيامه بأعمال تخريب وتكسير واحراق للمتلكات الخاصة والعامة".



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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عويدات سيطلق سراح كل المتظاهرين الموقوفين باستثناء من ثبت قيامه بأعمال تخريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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