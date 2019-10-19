وئام وهاب: هناك شيء بدأ ولن يتوقف بسهولة ودون اجراءات جدية

أشار رئيس ​تيار التوحيد​ ​وئام وهاب​ في حديث اذاعي الى أن "هناك شيء بدأ ولن يتوقف بسهولة ودون اجراءات جدية وحتى الان المسؤولين لم يتخذوا أي اجراءات جدية"، لافتاً الى أن "الناس استفاقوا".

وتوجه الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالقول "أتيت بهم الى ​بعبدا​ للقيام باصلاح اقتصادي وباغلبيتهم سارقين".

ولفت الى أن "وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ ووزير الاشغال يوسف فينانيوس عقدوا صفقة في قضية الاتصالات وقرروا وضع 6$ على الفرد وهذا الامر ممنوع لأن شركة ​الواتساب​ تمنع هكذا اجراء".