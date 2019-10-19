وئام وهاب: هناك شيء بدأ ولن يتوقف بسهولة ودون اجراءات جدية

أشار رئيس تيار التوحيد وئام وهاب في حديث اذاعي الى أن "هناك شيء بدأ ولن يتوقف بسهولة ودون اجراءات جدية وحتى الان المسؤولين لم يتخذوا أي اجراءات جدية"، لافتاً الى أن "الناس استفاقوا".
وتوجه الى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول "أتيت بهم الى بعبدا للقيام باصلاح اقتصادي وباغلبيتهم سارقين".
ولفت الى أن "وزير الاتصالات محمد شقير ووزير الاشغال يوسف فينانيوس عقدوا صفقة في قضية الاتصالات وقرروا وضع 6$ على الفرد وهذا الامر ممنوع لأن شركة الواتساب تمنع هكذا اجراء".
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