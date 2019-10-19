اشرفت ​بلدية الغبيري​ على فتح ​طريق المطار​ القديمة، واصبحت الطريق سالكة بالاتجاهين. واكد رئيس بلدية الغبيري ​معن الخليل​ ان خسائر ​البلدية​ تقدر بـ300 مليون ​دولار​ بسبب التعدي على الاملاك العامة، ونأسف ان تنتهي مظاهرة مطلبية بالتخريب، وهذا يترتب عليه جرم جزائي. واعتبر ان واجب ​الدولة​ ان تؤمن املاك الشعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريق المطار القديمة باتت سالكة بالاجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.