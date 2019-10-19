الجمهورية عن رسالة الحريري للمتظاهرين:الحكومة عازمة على القيام باصلاحات

أوضحت مصادر ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" انّ "ما قصده رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في رسالته الى اهل التسوية واطراف الحكومة كان يقصد جميع اهل الحكم والحكومة، وفي مقدّمهم ​رئيس الجمهورية​ وكل الأطراف الممثلين في الحكومة".

ولفتت المصادر الى انّ "الحريري في اشارته الى المماطلة في اتخاذ القرار ببعض الإصلاحات التي يريدها ​المجتمع الدولي​ ويحتاجه ​الاقتصاد اللبناني​، لم يوفر احداً، فهو يشير بالإضافة الى شروط وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في حديثه عن الإصلاحات ومحاولات فرض الآلية التي يريدها في ملف المناقصات في ملف ​الكهرباء​ يساوي الإزدواجية في مواقف باقي الوزراء مما هو مطروح منها في ​مجلس الوزراء​".

وأشارت المصادر الى انّ "الرسالة الوحيدة التي يمكن ان يوجّهها الحريري الى المتظاهرين في الشوارع تقول بأنّ الحكومة عازمة على قيادة مرحلة الإصلاحات بجدّية تامة، وانّ هناك عملاً يجب البدء به قبل وقوع الهيكل على رؤوس الجميع"، لافتة الى أنّ "المكابرة التي يعبّر عنها البعض - في اشارة غير مباشرة الى موقف باسيل - لا تنفع، وان اصرّ البعض على تجاوز حدود الصلاحيات لا يؤدي الى الحل المنشود".

وتستفيض هذه المصادر عند الحديث عن الإزدواجية في المواقف، بالإشارة الى التسريبات التي تُنشر في وسائل اعلام، والتي تتناقض مع مضمون ما يجري في جلسات الحكومة، وهو امر يمكن الحديث عنه لساعات طويلة وخصوصاً في الجلسات الأخيرة لمناقشة ​الموازنة​، والتي اقتربت من مسلسل جلسات موازنة الـ 2018 المكسيكية.

وحول مهلة الـ 72 ساعة، وما اذا كان الحريري سيذهب الى اعلان الاستقالة في حال لم يلق تجاوباً مع طلبه، شددت المصادر على أن "الأمور مرهونة بأوقاتها، ولا يمكن التكهن من اليوم بما يمكن ان تؤدي اليه".