علمت "الجمهورية"، انّ "اتصالات بدأت اعتباراً من ليل الخميس الجمعة، وتكثفت نهار امس، ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وايضاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الحريري، الذي جرى اكثر من اتصال بينه وبين وزير المال علي حسن خليل في الساعات الماضية".
وفي السياق نفسه، ترددت معلومات عن "تواصل جرى على خط الحريري- "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمهورية": معلومات عن تواصل تم بين الحريري وحزب الله بالازمة الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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