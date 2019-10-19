"الجمهورية": معلومات عن تواصل تم بين الحريري وحزب الله بالازمة الاخيرة

علمت "الجمهورية"، انّ "اتصالات بدأت اعتباراً من ليل الخميس الجمعة، وتكثفت نهار امس، ما بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وايضاً بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة الحريري، الذي جرى اكثر من اتصال بينه وبين وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في ​الساعات​ الماضية".

وفي السياق نفسه، ترددت معلومات عن "تواصل جرى على خط الحريري- "​حزب الله​".