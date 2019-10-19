تنظيف الطرقات في جل الديب وسط غياب للمتظاهرين

باشرت ​بلدية جل الديب​ بإزالة مخلفات التحرك الشعبي الذي جرى في المنطقة في اليومين المنصرمين بمؤازرة ​قوى الأمن​، من حديد محروق وأطر محروقة والعوائق التي خلفها تحرك المتظاهرين على الأوتوستراد في ​ساحل المتن​ من أجل إعادة ​حركة السير​ الى طبيعتها، ما يستوجب من المواطنين أخذ الحيطة في تنقلاتهم حفاظا على سلامتهم.

كذلك باشر أصحاب المحال التجارية تنظيف المداخل المؤدية الى محالهم ولا سيما ​الآثار​ التي خلفتها الأطر المحروقة، وقد أدى إستعمال الجرافات في عملية فتح الأوتوستراد الى لغط حيث ظن المواطنون أن الطريق ستقفل مجددا فعمدوا الى الإستدارة وسط الأوتوستراد ما أدى الى الفوضى.

وسجل غياب لأي متظاهر حتى هذه الساعة وبقيت ​المصارف​ والمحال التجارية مقفلة باستثناء بعض محال المواد الغذائية.

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