اصبحت الطرقات العامة والفرعية المؤدية إلى ​مدينة صور​ ومنطقتها سالكة فيما تنظف البلديات الركام والإطارات التي لا تزال لغاية صباح اليوم مشتعلة، وفي مدينة صور خلت الشوارع من المتظاهرين فيما تشهد نزول إعداد اخرى الى ساحة الإمام الصدر لاستنكار ما حصل من تعد على صور الإمام السيد ​موسى الصدر​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​.

الى ذلن، لا تزال استراحة صور السياحية تحترق بعدما اشعلها المتظاهرون بالامس.