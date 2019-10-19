الرئيس البيلاروسي تقدم باقتراح طريف من بيل كلينتون

كشف الرئيس البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​ أنه "تقدم باقتراح طريف من الرئيس الأميركي السابق ​بيل كلينتون​".

وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية بأن الرئيس لوكاشينكو كشف عن "اقتراحه حين تحدث لطلبة أكاديمية الخدمة المدنية عن وضع قانون جديد للخدمة المدنية".

والتقى لوكاشينكو برئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ الثاني والأربعين على هامش اجتماع زعماء ​العالم​ في التسعينات حينما استعد كلينتون لترك منصبه ولم يكن يعرف ماذا يفعل بعد ذلك وفقا لما قاله الرئيس البيلاروسي.

وذكر لوكاشينكو أنه قال لبوريس يلتسين رئيس ​الدولة​ الروسية وقتذاك : "دعنا نقترح على كلينتون أن يتولى منصب رئيس دولة الوحدة بين ​روسيا​ و​بيلاروسيا​". وضحك يلتسين. وضحك كلينتون أيضا بعدما نقل المترجم إليه كلام لوكاشينكو.

ولفت الرئيس لوكاشينكو إلى أنه "لا يجد رئيس الدولة الأجنبية قادرا على تحمُّل مشقات العمل الإداري في بيلاروسيا أو روسيا"، مضيفا: "شتان الفارق بين عمل رؤساء الجمهوريات السوفيتية السابقة وعمل الرئيس الأميركي".