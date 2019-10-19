شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش تقنين الأوضاع ومعايير اختيار قيادات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تهالك شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق حى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، مما أدى إلى طفوحات الصرف المستمرة وضعف المياه ببعض المناطق، وطلب آخر بشأن إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة.

أما يوم الاثنين، فتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة بشـأن انتشـار بيـع الأغذيـة غيـر الآمنـة أمـام أسوار المدارس من الباعة الجائلين، والذى يطالب الحكومة بشن حملات مكثفة عليهم مع إيجـاد أمـاكن بديلـة لهم، ومتابعة سياسية ومجهودات وزارة التنمية المحلية عن فترة الخمسة عشر شهرا المنقضية، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى اســتمرار متابعــة الإجــراءات التــى اتخــذتها وزارة التنميــة المحليــة لوضــع وتحديــد معــايير اختيــار القيــادات المحلية والمجهودات التى تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحليـة، وتطـوير معهـد سـقارة، فضالً عن الاستماع إلى وزير التنمية المحلة بشأن هذا الملف.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن رفع القيمة الإيجارية لأكثر من الضعف لمنافع وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، وطلبات إحاطة بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى والمنازل لواضعى اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016، فضلاً عن الاستماع إلى وزير التنمية المحلية بشأن آخر المستجدات وإيرادات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة بملف تقنين الأراضى.