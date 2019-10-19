ميسي: لا أريد عقدا أبديا مع برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أن عودة زميله السابق البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف "البلوغرانا"، معقدة.

وذكر ميسي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة مُعقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيًا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص وأعضاء في النادي لا يريدون عودته".

وأضاف "على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرًا حيث لدينا مجموعة على (واتس آب) أنا ونيمار وسواريز فقط".

وتابع "عقد مدى الحياة؟ سأبقى هنا في برشلونة طوال مسيرتي، لقد فعلوا ذلك مع إنييستا وكل اللاعبين الذين لعبوا فترة طويلة".

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وزاد "لا أريد عقدًا يربطني لأنني لا أعرف كيف ستسير الأمور معي، ولا أريد البقاء هنا إذا لم أكن على ما يرام".

وأوضح "أريد أن أكون متنافسا، وفي حالة جيدة بدنيًا، وأواصل القتال، وليس من أجل أنني مرتبط بعقد مدى الحياة، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني لا أحب ذلك الأمر".

وانتقل ميسي للحديث عن نجله تياغو مؤكدا أنه يريد بالفعل أن يصبح لاعب كرة القدم.

وختم "عالم كرة القدم مُعقد للغاية، وهو لازال في عمر السابعة، ويجب عليه الاستمتاع بكرة القدم، وبعدها سنعرف هل سيصبح لاعبا محترفا أم لا، سوف نرى".