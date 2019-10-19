حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة معتدلة نسبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون متدنية بقليل عن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 18، صفد 24 – 16، طبرية 31 – 21، الناصرة 27 – 18، حيفا 27 – 21، يافا 27 – 21، القدس المحتلة 25 – 16، عسقلان 27 – 21، عين جدي (البحر الميت) 32 – 26، بئر السبع 30 – 18، أم رشرش (إيلات) 33 – 23.

ويوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، ويبقى معتدلا نسبيا، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية.

أما الإثنين، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية متقطعة في شمالي ووسط البلاد.

ويوم الثلاثاء، يستمر انخفاض درجات الحرارة، وتبقى دون المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط أمطار في غالبية مناطق البلاد، مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية.