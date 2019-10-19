شكرا لقرائتكم خبر عن نيران الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في شارع الخمسين ومدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في أطراف مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.
ويأتي هذا في إطار إنتهاكاتها الواسعة التي تقوم بها في محافظة الحديدة وقصفت المليشيات الحوثية التحصينات التي تتمركز بها القوات المشتركة في محيط مدينة الحديدة ،مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وضاربة بكل الأتفاقيات المتظمنة الوقف الكامل لاطلاق النار عرض الحائط.
وقال مصدر عسكري أن العناصر الحوثية وفرق القناصة أطلقت وأبلاً من النيران بشكل متقطع من الأسلحة القناصة ،مستهدفةً مواقع القوات المشتركة التي ترابط في شارع الخمسين .
ومن جهته أخرى وتحديداً بمدينة الصالح، تعرضت مواقع القوات المشتركة لقصف بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة المتوسطة وتسجل المليشيات يوماً بعد أخر معدلات أنتهاك وقصف وخروقات متتالية، مواصلةً بذلك نقض ألاتفاقيات، ومهددة كل الاتفاقيات المبرمة من قبل جناحها السياسي، الذي تنصل وتهرب وفشل في السيطرة على الجناح المسلح للمليشيات الحوثية.
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