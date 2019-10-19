شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تحبط محاولة هجوم حوثية عبر قافلة إغاثية والان مع التفاصيل

كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي، أمس عن إحباط محاولة هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع في مديرية الدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن عبر قافلة إغاثية أممية.

واكد العميد وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات الساحل العربي، إنّ طائرات الاستطلاع التابعة للقوات المشتركة رصدت نحو عشر آليات عسكرية ومسلحين حوثيين يفوق عددهم الـ50 عنصراً، كانوا يحاولون التسلل إلى مديرية الدريهمي عبر قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي قادمة من صنعاء.

وأضاف إنّ قوات اللواء الثالث للعمالقة أفشلت ذلك المخطط الذي كانت الميليشيا الحوثية تعتزم تنفيذه، مشيراً إلى أنّه تمّ إيقاف القافلة ومُنعت من المرور حتى يتم انسحاب العناصر المتخفية وراء القافلة الإغاثية.

وأكّد أنّ القافلة وبعد إحباط محاولة التسلل، وصلت أمس إلى مديرية الدريهمي تحت إشراف وتسهيل التحالف العربي والقوات المشتركة.

المثير في الواقعة هو خريطة سير القاقلة منذ تحركها، فبرنامج الغذاء العالمي وافق على إرسال مساعداته من عدن إلى صنعاء ثم الحديدة؛ وذلك استجابةً لطلب الميليشيا الحوثية، قاطعة آلاف الكيلومترات، بينما المسافة التي تفصل الدريهمي عن عدن لا تتجاوز خمس ساعات، وهو أثار الكثير من التساؤلات.

استغرب الدبيش قبول «برنامج الغذاء» إرسال مساعداته من عدن «جنوباً» إلى صنعاء «شمالاً» ثم الحديدة غرباً، استجابة لطلب الميليشيات الحوثية، قاطعة آلاف الكيلومترات، بينما المسافة التي تفصل الدريهمي عن عدن لا تتجاوز 5 ساعات.

تحديات كثيرة

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بدوره، أكد نائب ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن علي رضا قرشي، عقب دخول قافلة الإغاثة أنه تم توزيع المساعدات الإنسانية التي تتضمن بعض الأدوية للنساء والأطفال والأشخاص المحتاجين في مدينة الدريهمي، مشيراً إلى أن البرنامج واجه كثيراً من التحديات والمشكلات من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحاصرة المتواجدة داخل مركز المدينة.

وأضاف: لم نتمكن من إدخال هذه المساعدات في وقت مبكر بسبب المشكلات والصعوبات التي اصطدمنا بها عند إدخال المساعدات الإنسانية.

منع

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت منعت قبل أسبوعين برنامج الغذاء العالمي من إيصال مساعداته للمواطنين المتواجدين وسط الدريهمي، وأصرت على دخولها من المواقع التي تسيطر عليها، لغرض التمويه حتى تتمكن من تزويد قواتها المتواجدة في وسط المدينة بالجنود والأسلحة المختلفة.

وسهلت القوات المشتركة، مرور المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى مدينة الدريهمي، كما أمنت طريق مرور القافلة من مواقعها كي يتم تسييرها إلى المواطنين المحاصرين من قبل ميليشيا الحوثي في مركز المدينة.

قصف ميليشياوي

واصلت ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر أن قذائف مدفعية الميليشيا سقطت بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة، كما استخدمت الميليشيا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المتواصلة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة