شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. حملة لمقاطعة "يمن موبايل" بسبب سرقات الحوثيين والان مع التفاصيل

أطلق ناشطون وعاملون في قطاع الاتصالات حملة شعبية لمقاطعة شركة "يمن موبايل" ردا على تراجع الخدمات وارتفاع الأسعار.

ووجه الناشطون في دعواتهم التهمة لجماعة الحوثية بسرقة أرصدة المشتركين، وتقديم أسوأ خدمة على مستوى العالم فيما يخص سرعة الإنترنت الذي بات شبه مجاني في معظم البلدان وبسرعات هائلة.

ونقلت صحيفة" الشرق الأوسط" عن عاملون في قطاع الاتصالات قولهم، ان تراجع الخدمات وترديها تفاقم مؤخرا بعد أن عينت الجماعة الحوثية أبرز قياداتها في مفاصل «"من موبايل" و"يمن نت" والمؤسسة العامة للاتصالات في سياق سياستها لحوثنة المؤسسات.

كما اتهم العاملون القيادي الحوثي عصام الحملي المعين من قبل الجماعة رئيسا لمجلس إدارة يمن موبايل بنهب الشركة وسلب مشتركيها منذ تعيينه في المنصب بعد أن كانت تقدم خدماتها بأسعار معقولة وتعرفة ترضي جميع القطاعات.

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وذكر العاملون أن الشركة التي تملك الحكومة فيها 51 في المائة، إلى جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مسفر النمير.

وعبر الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من استيائهم من خدمة الاتصالات المقدمة، وقالوا إن التغطية غير جيدة وخدمة الإنترنت باتت الأسوأ والأعلى سعرا في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت المصادر ان هذا القطاع أصبح بمثابة "البقرة الحلوب" بالنسبة لقيادات الصف الأول من الجماعة، يتصدرهم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي، حيث تورد لهم يوميا ملايين الريالات بالتواطؤ مع القيادي الحوثي عصام الحملي.